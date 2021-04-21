"إعادة هيكلة" للدوري السوبر بعد انسحابات الأندية

أعلن مؤسسو الدوري السوبر الأوروبي أنهم "سيعيدون النظر في الخطوات الأنسب لإعادة هيكلة مشروع" المنافسة الرامي إلى مزاحمة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، في أعقاب موجة الانسحابات من الأندية المؤسسة.
وأعلنت منظمة "الدوري السوبر" في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه بعد يومين فقط من إطلاق مبادرتها، أن الأندية الإنجليزية الستة التي انخرطت في بادئ الأمر بالمشروع، أعلنت مساء الثلاثاء انسحابها، وآخرها تشلسي، من هذا المشروع "بسبب الضغط الذي وضع عليها".
وواجه دوري السوبر معارضة واسعة النطاق داخل عالم كرة القدم وخارجه.
وقالت الجهات المسؤولة عن الرياضة وأندية أخرى ومجموعات مشجعين إن البطولة الانفصالية ستزيد من قوة وثراء أندية النخبة وإن الهيكل المغلق جزئيا للدوري يتعارض مع نموذج كرة القدم الأوروبية القديم.
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