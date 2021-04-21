روسيا تظهر العين الحمراء لـ التشيك : سنرد بقوة على أى أعمال عدوانية

جدة - نرمين السيد - حذرت وزارة الخارجية الروسية، جمهورية التشيك من تدمير العلاقات الثنائية على خلفية الأزمة المثارة بينهما بسبب طرد براج 18 دبلوماسيا روسيا وهو ما ردت عليه موسكو بطرد 20 دبلوماثيا تشيكيا.





ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، قالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، فى حديث لـ قناة "إر بى كا" الروسية، مساء أمس الثلاثاء: "نرى أن براج تدمر العلاقات الثنائية معنا بنشاط، ما يتناقض مع مصالحها الوطنية"، مؤكدة أن روسيا سترد بشكل مناسب على أى أعمال عدوانية، وغير ودية من قبل التشيك. جاء ذلك، فى تعليق على تصريح وزير الخارجية التشيكى يان هاماتشيك، بشأن إمكانية إعلان جميع الدبلوماسيين الروس غير مرغوب فيهم بسبب توتر العلاقات بين البلدين.

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