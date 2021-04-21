إيداع المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي ومعونة التأهيل الشامل ومتابعة النزول بالحسابات البنكية

بدأ إيداع المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي من الفقراء المستحقين للزكاة في رمضان، ذلك بعد الإعلان عن تحديد المبلغ العام الذي يقوم السيد خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بصرفه لفقراء الضمان الاجتماعي بقيمة 1.9 مليار ريال يودع في الحسابات للمستفيدين من الضمان والذين منهم مستفيدي التأهيل الشامل أيضا من المعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة والشيوخ الغير قادرين عن العمل، وقد لاقى الخبر ترحيبا بين جميع الشعب وتطلعوا للتعرف على موعد الصرف.

المستفيدين من صرف منظومة الضمان الاجتماعي

رواتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

قامت وزارة الموارد البشرية بالعمل على العناية بالفرد السعودي من حيث الرعاية المادية والصحية وتقديم الخدمات التي تحول بينه وبين العيش الغير كريم، حيث قامت بإطلاق التسجيلات الإلكترونية فيها لكل من الراغبين في الحصول على رواتب ومعاشات الضمان الاجتماعي ورواتب التأهيل الشامل كما تقوم أيضا باستقبال رغبات التسجيل في المساعدة المقطوعة التي يتم صرفها كمبلغ مالي يصل إلى 30 ألف ريال مرة واحدة بالعام.

حالة الضمان موعد صرف الراتب والمكرمة الملكية راتب الضمان الاجتماعي تم الصرف في 13 أبريل 2021 ولم يتم تحديد موعد صرف المكرمة الملكية راتب التأهيل الشامل يتم الصرف في 26 أبريل 2021 ولم يتم تحديد موعد صرف المكرمة الملكية مقطوعة الضمان الاجتماعي يتم مراجعة الطلبات ولم يتم تحديد موعد الصرف لعام 1442

موعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعيحالة الضمان الاجتماعي وتحديث البيانات

يتم استخراج حالة الضمان الاجتماعي للمستفيدين منه وذلك في بيان يتم تقديمه للهيئات والمؤسسات الحكومية والصحية، ويتابع مستفيدي الضمان للتعرف على حالة الضمان وكيفية استخراجه والذي يتم تحديد الرعاية الصحية التي يطلب المستفيد من الحصول عليها وأيضا يتم تحديد حالة الضمان لصرف مقطوعة الضمان وخاصة من فئة التأهيل الشامل، ويكون الاستعلام عن حالة الضمان بالخطوات التالية:

تبدأ الخطوات بالدخول على رابط وزارة التنمية الاجتماعية ن وهو يتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم اختيار ايقونة الخدمات الإلكترونية.. يتم كتابة اسم المستفيد ورمز التحقق. كما يمكن التسجيل في رابط وزارة التنمية الاجتماعية للاستعلام. يتم الدخول على أيقونة الاستعلام عن حالة الضمان. كما يمكن الاتصال على رقم 8001222777 واتباع الخطوات المطلوبة في الخدمة الصوتية للوزارة. للاستعلام عن مواعيد الصرف يتم الاتصال على الرقم 19911.

أعلن خادم الحرمين الشريفين عن إطلاق المكرمة الملكية التي طال انتظارها من أصحاب الضمان الاجتماعي منذ استلام الراتب في 13 أبريل 2021 وسيتم الاستفادة منه لكل من مستفيدي الرواتب الشهرية من الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل من جميع فئات المرضي والمصابين في الحوادث والتي أدت للعجز الكلي أو الجزئي والشيوخ والأرامل والمطلقات والمهجورات ويتطلع مستفيدي التأهيل الشامل أن يتم الحصول على المكرمة الملكية مع الراتب في 26 أبريل 2021.

المكرمة الملكية لمستفيدي التأهيل الشامل

تقرر إيداع المكرمة الملكية بقيمة مليار و900 مليون ريال بينما لم يتحدد بعد الموعد المقرر لصرفها من البنوك، ويعاني الملتحقين ببرنامج التأهيل الشامل من العديد من المعوقات، حيث يكون الملتحقين بالبرنامج من المعوقين وأصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة والنساء الذين ليس لهم عائل، ولذلك لا يمكنهم استلام المبالغ في وقت ثم الذهاب مرة أخرى لاستلام رواتب التأهيل التي يتم إيداعها في الحسابات البنكية في السادس والعشرين من ابريل 2021.

معونة الملك سلمان طوال شهر رمضان

قام جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين بتقديم عدد من الخدمات لفقراء الوطن في شهر رمضان كالريح المرسلة، فمن صرف 20 مليون ريال في منصة إحسان الخيرية إلى إيداع 1.9 مليار ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل كما يتم في الأيام الأخيرة من رمضان توزيع أموال زكاة الصيام والتي ينال منها أغلب الفقراء من السعوديين وغير السعوديين بما يجعله كالريح المرسلة في أيام رمضان شهر الخير.