المواعيد النهائية لصرف المكرمة الملكية عبر الضمان الاجتماعي

أعلن الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عن مواعيد صرف المكرمة الملكية والتي يترقبها الكثير من المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، وهو دعم مادي يقدم سنويا في شهر رمضان من خلال الملك سلمان بن عبد العزيز للأشخاص المستحقين من راتب الضمان الاجتماعي،وتعتبر هذه المنحة تبرع من الملك سلمان لتلك الفئات، ويقدم هذا الدعم سنويا في شهر رمضان الكريم لإعانته المستفيدين في شراء مستلزماتهم المعيشية وشراء السلع الغذائية للشهر الكريم، وتزامنًا مع شهر رمضان الكريم فإنه لم يتم صرف المكرمة حتى يومنا هذا لذا يتساءل للعديد من المواطنين للدعم عن أسباب التأخير في صرفها إلى الآن.

يتم صرف المكرمة الملكية لجميع الأفراد الذين لهم الحق في صرف رواتب الضمان الاجتماعي، ويتم إيداع مبالغ المكرمة من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز في الحسابات البنكية للمواطنين، ويمكن معرفة أسماء المستفيدين من المكرمة الملكية لعام ١٤٤٢ هجرية من خلال الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنها اختيار أيقونة الضمان الاجتماعي التي بدورها ستتيح لك اختيارات عليك اختيار أيقونة المكرمة المالية أو الرمضانية كما يطلق عليها البعض.

وقامت الحكومة السعودية بالإعلان عن أن صرف المستحقات الخاصة بالمكرمة سوف يكون خلال النصف الثاني من شهر رمضان الكريم.

الضمان الاجتماعي السعودي

الضمان الاجتماعي السعودي هو نظام هام جدا في المملكة العربية السعودية وله دور كبير وواضح في تقديم الدعم المادي والمالي للفقراء والمحتاجين والعديد من الفئات الأخرى، وسوف نوضح لكم أهم الفئات التي لها أحقية الحصول على المكرمة الملكية راتب الضمان الاجتماعي، وتلك الفئات هي: