موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1442 بعد صدور أوامر ملكية جديدة – صرف مكرمة الملك سليمان

يزيد البحث حالياً من قبل المستفيدين بالمكرمة الملكية بالمملكة، عن موعد الصرف الخاص بشهر رمضان الحالي 1442، لجميع المواطنين المستحقين بالمملكة، حيث تعتبر المكرمة الملكية من أوجه الدعم المادي في المناسبات التي تقدمها المملكة للكثير من المواطنين المستحقين للدعم والمساعدة، والذين يهمهم التعرف على موعد الصرف من قبل وزارة الضمان الإجتماعي.

الأوامر الملكية بصرف المكرمة رمضان 1442

أصدر جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود العاهل السعودي وخادم الحرمين الشريفين، أوامر ملكية جديدة تقتضي بأن يتم البدء في صرف المكرمة الملكية للمستحقين، والتي تقدر قيمتها بنحو مليار و900 مليون ريال سعودي، على أن يتم توجيه الدعم لمستفيدي الضمان الإجتماعي بالمملكة والذين انطبقت عليهم شروط الإستحقاق.

تأتي الأوامر الملكية الجديدة، بعد أن كان البحث قد زاد بشكل مكثف خلال الفترة الماضية عن موعد ايداع وصرف المكرمة الملكية الخاصة بشهر رمضان الجاري 1442، حيث أن شهر رمضان من أهم المناسبات التي يحتاج فيها المواطنين للكثير من أوجه الدعم والمساعدات المادية لتيسير أمور حياتهم ومتطلباتهم خلال الشهر الكريم.

ميعاد صرف معونة رمضان 1442

منذ صدور الأوامر الملكية الجديدة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود العاهل السعودي، والخاصة بصرف المكرمة الملكية الخاصة بشهر رمضان، والبحث يزيد عن موعد صرف المعونة الرمضانية وموعد الإيداع في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين.

ومن جانبها لم تحدد وزارة التنمية والموارد البشرية السعودية حتى الآن، الموعد النهائي لإيداع دفعة المكرمة الملكية للمستحقين أو إعلان موعد الصرف المستحق، وهو ما أثار فضول وقلق الكثير من المستحقين، نظراً لأهمية المعونة الملكية في رفع مستوى معيشة المواطن السعودي خلال شهر رمضان، واعانته في العديد من أوجه المنفعة اليومية كالصحة والتعليم والمأكل والمسكن وغيرها.

ومن جانبه نشر وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، تويته عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتير، قال فيها أن الأمر الملكي قد صدر بصرف 1.900 مليار ريال سعودي للمستفيدين من برنامج الضمان الإجتماعي، في إطار المعونة الرمضانية، حيث تشير التوقعات إلى وصول قيمة المكرمة الملكية هذا العام في رمضان 1442، إلى 1000 ريال سعودي لكل رب أسرة، بينما تصل قيمة المعونة للتابع إلى 500 ريال سعودي.

حيث يهم الملكة العربية السعودية، أن تقوم بدعم المواطن مادياً خاصة الفئات المستحقة من أجل ضمان توفير لهم مقومات الحياة الأساسية، وضمان معيشتهم في مستوى جيد، ويعتبر موعد نزول معونة رمضان 1442 هو من أهم أوجه الدعم المادي الذي يزيد البحث عنه حالياً.

ميعاد نزول معونة رمضان 1442

توقيت صرف المكرمة الملكية بعد صدور الأوامر الملكية الجديدة، لجميع المستفيدين من الضمان الإجتماعي، وتوقيت الصرف لجميع المستفيدين داخل المملكة خلال الساعات المقبلة، بعد صدور أوامر الملك سلمان بالبدء في إيداع وصرف المعونة الرمضانية السنوية، خاصةً بعد الأمر بإيداع 1.900 مليار ريال سعودي، ضمن المعونة الملكية لكل مستفيد من الضمان الإجتماعي داخل المملكة، وهو القرار الملكي الذي نشرته الصحف القومية والخاص بالمواطنين في مختلف المناطق داخل المملكة العربية السعودية.

وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، على البدء في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالبدء في صرف المكرمة الملكية الخاصة بشهر رمضان الجاري 1442، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، لتكون مواعيد الصرف واضحة أمام جميع المواطنين المستحقين للمعونة خلال شهر رمضان، مضيفاً أن الموعد المحدد للبدء في صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1442 لم يحدد بعد، ومن المقرر أن يتم الإعلان رسمياً عن جميع المعلومات الخاصة بتوقيت نزول معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الإجتماعي بالمملكة.