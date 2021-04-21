سجل منصة مسار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 1442

يبحث الجميع من المواطنين في المملكة العربية السعودية في خلال الساعات الأخيرة الماضية عن كيفية التسجيل في منصة مسار الإلكترونية التي تكون للوظائف الأدارية المختلفة والتي طرحت مع نظام جدارة لتقديم العديد من الخدمات والوظائف المختلفة للسعوديين، ونرصد لكم من خلال موقعنا ثقفني تفاصيل التعرف على كيفية التسجيل المنصة إلكترونياً والتي قد حققت نجاحات كبيرة في خلال الفترة الأخيرة نحو التسجيلات والقبول بالوظائف الإدراية المختلفة.

منصة مسار الإلكترونية 1442

وتعد منصة مسار السعودية الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي البديل الأهم لنظام جدارة السعودي المعروف للجميع في داخل المملكة العربية السعودية، وتتميز تلك المنصة عن جدارة نظراً لما تقدمه من الخدمات المختلفة والأعمال والوظائف الكثيرة للمواطنين في الفترة الأخيرة وهناك تفاصيل وشروط هامة للتعرف على الدخول والتقديم إلى تلك الوظائف عبر منصة مسار وسوف نستعرضها معكم من خلال النقاط القادمة.

من أهم الشروط والتي تندرج تحت قائمة الأساس أن يكون المتقدم لأى خدمة من خدمات المنصة سعودي الجنسية.

في الخطوة التالية يجب أن يكون المتقدم ممتلك لشهادة التعليم العالي التي تعرف بالبكالوريوس.

على المتقدم أن يقوم بالدخول إلى النفاذ الوطني.

وبعدها يذهب إلى زر كلمة الترقيات ومن ثم الدخول على الوظائف المتاحة والتسجيل فيها.

على المواطن اتباع توقيتات التسجيل التي تكون متاحة من خلال الموقع الرسمي والقيام بالتسجيل في تلك المواعيد.

ويمكن للجميع الدخول للتسجيل في المنصة الإلكترونية للخدمات السعودية عبر موقع المنصة من هنا.

شروط تسجيل منصة مسار الإلكترونية

ونتابع معكم تفاصيل المتقدمين إلى الوظائف الإدراية المختلفة من قبل المواطنين في كل مكان وسوف نرصد لكم تاريخ إعلان النتائج فور صدورة من قبل وزرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.