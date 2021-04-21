كورونا فى البرازيل .. 69.381 إصابة جديدة و3.321 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية بارتفاع حصيلة الإصابات بمرض "كوفيد 19"، إلى 14 مليونا و43 ألفا و76 حالة، فيما وصل إجمالى الوفيات إلى 378 ألفًا و3 حالات.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والوفيات بـ "كورونا" بعد الولايات المتحدة، حيث شهدت قفزة ملحوظة فى أعداد المصابين والمتوفين الجدد جراء الفيروس التاجى خلال الأسابيع الأخيرة.