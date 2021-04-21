عاجل الاستعلام عن نتائج الحرس الوطني بالمملكة السعودية لعام 1442/2021 لمعرفة أسماء المرشحين

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة الاستعلام عن نتائج الحرس الوطني لعام 1442/2021، حيث قامت وزارة الحرس الوطني السعودية بالإعلان عن عن عدد 29 اسم للأشخاص المقبولين والمرشحين في الوظائف المتوفرة في كلاً من مجال التشغيل والصيانة، وذلك من خلال موقعها الالكتروني، ويرغبون معرفة إذا كانوا منهم أم لا لضرورة إكمال الإجراءات الطبية والتي تتم في مستشفى الحرس الوطني، وفي الفقرات التالية نعرفكم طريقة الاستعلام بالتفصيل الكترونياً.

نتائج الحرس الوطني في السعودية 1442

أعلنت وزارة الحرس الوطني منقبل عن فتح باب التسجيل في الوظائف المتوفرة لديها في مجال التشغيل والصيانة، وكان ذلك بداية من يوم الأحد الموافق 28 من فبراير 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 4 من مارس لعام 2021، وذلك بتطبيق بعض الشروط والضوابط التي يلزم توافرها للقبول في هذه الوظائف، وقد أعلنت عن قبول عدد 29 شخص يمكنكم استكمال الإجراءات للقبول في هذه الوظائف، وللاستعلام عن أسماء المقبولين يجب التوجه إلى الموقع الالكتروني.

طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين الحرس الوطني

يمكن الاستعلام عن أسماء الأشخاص المرشحين لهذه الوظائف من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الحرس الوطني الالكتروني.

الدخول على الخدمات الالكترونية.

والضغط على خانة القبول والتسجيل.

ثم الضغط على استعلام عن نتائج.

يجب إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستعلم.

ثم تسجيل تاريخ الميلاد.

والضغط في النهاية على بحث.

بعد ثواني قليلة يتم تحويلكم إلى صفحة أخرى بها نتيجة القبول في هذه الوظيفة.

قد نوهت وزارة الحرس الوطني بأن جميع الأشخاص المذكور اسمهم في المرشحين والمرشحات لوظائف الحرس الوطني يجب عليهم إجراء الكشف الطبي، واستكمال الإجراءات الطبية للحصول على هذه الوظيفة، وعدم إجراء هذه الخطوة سيبعدهم عن هذه الوظيفة.