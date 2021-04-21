برقم المقعد طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق الجولة الثانية

نتائج الثالث المتوسط إزداد البحث عن نتائج الثالث المتوسط، حيث يتشوق الجميع لمعرفة النتيجة، حيث طرحت الوزارة في العراق فكرة الحصول على النتيجة من خلال الرقم الخاص بالمقعد لكل طالب، وذلك بهدف عدم تعرض الطلاب لأي مشكلة تتعلق بالحصول على النتيجة بشكل إلكتروني، وفيما يلي سنعرض لكم كافة التفاصيل عن نتائج الثالث المتوسط.

نتائج الجولة الثانية للصف الثالث المتوسط

أكدت الوزارة أنه عقب إنتهاء هذه الجولة، قامت الوزارة فوراً بالبدء في تصحيح هذه الإمتحانات وكذلك الإشراف على كافة الإمتحانات، وأكدت الوزارة أن درجات الطلاب في هذا العام مبهرة للغاية، أما إذا قمنا بإجراء مقارنة بين درجات هذا العام والعام الماضي، سنجد نتيجة العام الحالي أعلى بكثير، أما بالنسبة إلى السبب الرئيسي وراء تأخير هذه النتيجة، هو بإختصار أن كل طالب يمتلك الحق في دخول الجولة الثانية، وبمجرد الإعلان عن هذه النتائج وكذلك الموافقة عليها، يتم بعدها رفع النتائج على الموقع بشكل مباشر.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط

لكي يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة وتحديداً أننا في ظل كورونا، طرحت الوزارة رابط لكي يقوم الطالب بالدخول على الرابط ومعرفة النتيجة بكل سهولة، وبالطبع وفرت هذه الطريقة على الطلاب المزيد من المجهود، ويمكنك الاستعلام من خلال هذه الخطوات: