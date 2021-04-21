دراسة تكشف تأثير ممارسة الرياضة على فيروس كورونا.. واللقاحات

كشفت دراسة حديثة نشرت نتائجها في مجلة "سبورتس ميديسن"، التأثير الإيجابي لممارسة الرياضة على مواجهة فيروس كورونا المستجد، واللقاحات المستخدمة للوقاية منه.
ووفق الدراسة، فإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يقلل من فرص الوفاة بسبب الأمراض المعدية مثل كوفيد-19 بأكثر من الثلث، كما يخفض احتمال الإصابة بالفيروس بنسبة 31 في المئة.
وأشارت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "غلاسكو كالدونيان" الأسكتلندية، أن ممارسة الرياضة لـ30 دقيقة يوميا أو 150 دقيقة أسبوعيا، من شأنه أن يقوي جهاز المناعة.
وتشمل الأنشطة الرياضية التي أوصى بها العلماء، المشي والجري وركوب الدراجات، بالإضافة إلى تمارين تقوية العضلات.
كذلك أشار الباحثون في دراستهم إلى أن ممارسة الرياضة، يجعل اللقاحات الواقية من كوفيد-19، أكثر فعالية بنسبة 40 في المئة، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وتعليقا على نتائج الدراسة، قال أستاذ ديناميكيات السلوك الصحي في جامعة "غلاسكو كالدونيان"، سيباستيان شاستين، إن النشاط البدني "يقوي خط الدفاع الأول لجهاز المناعة البشري، وتحديدا الخلايا المناعية والأجسام المضادة".
جدير بالذكر أن الدراسة شملت مراجعة 16698 بحثا عالميا يتعلق بالأوبئة، نشرت بين يناير 1980 وأبريل 2020، وشارك فيها علماء بارزون في مجال المناعة والأوبئة.
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