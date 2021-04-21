الرئيس السورى يعين حاكما جديدا لـ البنك المركزى

جدة - نرمين السيد - وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد ذكرت أن رئيس مجلس الشعب السورى حمودة صباغ، أعلن أن المجلس تلقى كتاباً من المحكمة الدستورية العليا بتقديم فاتن علي نهار طلب ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، وهو ثالث طلب ترشيح يصل المجلس.

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