جدة - نرمين السيد - وقال وزير السلامة العامة الكندى، بيل بلير، إن المسؤولين الكنديين والأمريكيين اتفقوا على إبقاء الحدود بين البلدين مغلقة أمام السفر غير الضرورى، بالإضافة إلى أن القيود الحالية على السفر الدولى غير الأمريكى إلى كندا سيتم تمديدها حتى 21 مايو.
وتابع بليرـ فى تغريدة على تويتر: أنه مع تزايد الحالات واستمرار ظهور سلالات مثيرة للقلق فى جميع أنحاء البلاد، سنواصل القيام بما يتطلبه الأمر من أجل الحفاظ على سلامة الكنديين".
وأكد أنه كما كان الحال فى كل شهر منذ أن دخلت الإجراءات الحدودية حيز التنفيذ فى مارس 2020، تم تمديد القيود المفروضة على السفر التقديرى وغير الضرورى، وتم توسيعها مؤخرا بسبب المخاطر الصحية المستمرة المرتبطة بالجائحة.
وتم أيضا تمديد متطلبات الاختبار والحجر الصحى حتى 21 مايو، لأولئك الذين يدخلون كندا عن طريق الرحلات الجوية، بما فى ذلك الحد الأدنى للإقامة فى فنادق الحجر الصحى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب كورونا.. كندا تمدد إغلاق الحدود مع أمريكا لمدة شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.