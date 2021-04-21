روحانى: لن نقبل برفع العقوبات الأمريكية تدريجيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، إنه "يجب رفع كل أنواع الحظر التى فرضت على إيران بالكامل"، مضيفا لن نقبل برفع العقوبات الأمريكية بشكل تدريجى، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.





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