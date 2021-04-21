جدة - نرمين السيد - وقالت موسكو، إنها لا تخطط للدعوة لاجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع فى شرق أوكرانيا، بحسب قناة "العربية" الإخبارية. يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا، كانت قد أعربت عن قلقها إزاء تحرك القوات الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا، لكن موسكو أكدت أن تنقل قواتها المسلحة داخل أراضيها يعتبر شأنا داخليا لها، وأنه لا يهدد أحدا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو تدعو أوكرانيا وحلف الناتو لوقف الأعمال التصعيدية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.