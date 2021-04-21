اعتقال المشتبه به فى حادث إطلاق النار بولاية نيويورك

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة، إن جابرييل ديويت ويلسون، البالغ من العمر 30 عاما، شوهد آخر مرة وهو يتجه غربا نحو جسر قريب وأنه يرتدى قبعة سوداء وكنزة سوداء، مشيرة إلى أن كان يعمل فى متجر "ستوب آند شوب" للسلع الغذائية فى وست هامبستيد، لكن المحققين ليسوا متأكدين مما إذا كان لا يزال يعمل هناك.

وأضافت الشرطة إنها لا تعرف الدافع وراء إطلاق النار، مبينة أن مئات الأشخاص كانوا داخل المتجر وقت الحادث.

وكان حادث إطلاق نار وقع أمس الثلاثاء، فى أحد متاجر السلع الغذائية بجزيرة لونج آيلاند، بولاية نيويورك الأمريكية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة اثنين.