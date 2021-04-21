عروض تقسيط السيارات بنك الراجحي تويوتا برادو لاند كروزر بدون مقدم

تعتبر تويوتا برادو لاند كروزر 2021 واحدة من 9 سيارات مشمولة في عروض تقسيط السيارات من بنك الراجحي في رمضان 2021 حيث يقدم مصرف الراجحي العديد من التسهيلات والمزايا عند تقسيط برادو لاند كروزر 2021 بدون مقدم وبدون دفعة أولى مع العلم أنه يمكن دفع مقدم بسيط والاستفادة من إعفاءات أخرى سواء عبر نظام التمويل التأجيري أو عبر نظام التمويل بالمرابحة وسواء تم تحويل الراتب على الراجحي أم تم التقسيط بدون تحويل الراتب مع العلم أن المزايا المتاحة لعملاء الراجحي أكبر من المزايا المتوفرة لغيرهم في محاولة لتحفيز الأشخاص على تحويل الراتب عبر الراجحي.

عروض تقسيط السيارات من بنك الراجحي

تأتي عروض تقسيط السيارات من مصرف الراجحي 2021 بالتعاون مع شركة تويوتا جميل وكيل تويوتا في السعودية وتتعدد أشكال التغطية التمويلية التي يقدمها البنك لكن العرض الحالي يشمل التقسيط على 60 شهرًا وبدون دفعة مقدمة مع تقليص الرسوم الإدارية حتى 1 % من قيمة السيارة بينما يصل معدل النسبة السنوي إلى 6.4 % شامل التأمين مع تحمل المصرف القسط الأول في حدود 1500 ريال فقط.

تقسيط تويوتا برادو لاند كروزر بدون مقدم

يبلغ قيمة قسط برادو لاند كروزر داخل عروض تقسيط السيارات من بنك الراجحي، 2051 ريال بواقع 123 ألف ريال تقريبًا أما باقي الثمن فيتم سداده في نهاية المدة بما لا يزيد عن 40 % من ثمن السيارة نقدًا ويمكن الحصول على عروض أفضل فيما يتعلق بالقسط الشهري إذا تم سداد جزء من الثمن كدفعة مقدمة حيث ينصح دائمًا بأن تكون هناك دفعة أولية عند الشراء حتى لا يتعرض المشتري لأزمة عند نهاية التمويل مع العلم أن البنك يوفر تمويل للدفعة الأخيرة بشكل أو بآخر لعملاء بنك الراجحي.

تمويل السيارات من بنك الراجحي 2021

وللاستفادة من تمويل السيارات من بنك الراجحي يجب عليك تعبئة النموذج المعد لذلك على موقع الراجحي بنك ثم الانتقال إلى المصرفية الشخصية ومن ثم الدخول على تمويل السيارات ثم الضغط على التقدم بطلب لكن أولا يجب عليك قراءة الشروط والأحكام العامة وكذلك الاطلاع على معارض السيارات المشتركة في عروض تقسيط السيارات من مصرف الراجحي 2021.