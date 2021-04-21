نظام نور مدرستي 1442 لاستخراج نتائج الطلاب بحساب الطالب Edu Wave

نظام نور مدرستي برقم الهوية لاستخراج نتائج الطلاب عبر الرابط الرسمي لموقع نظام نور، حيث يبدأ طلاب المرحلة الابتدائية منذ انتهاء اختبارات نهاية العام الدراسي، في تصفح نظام نور ومنصة مدرستي لاستخراج النتائج، وتوفر المنصة للطلاب استخراج النتائج بدون رقم سري، من خلال حساب الطالب المسجل على المنصة، كما يمكن لولي الأمر استخراج نتائج الطلاب من خلال حسابه بكل سهولة.

نظام نور مدرستي 1442

نظام نور عبارة عن منصة إلكترونية تم إطلاقها من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، لتقوم بخدمة الطلاب وباقي عناصر المنظومة التعليمية، من أولياء الأمور والمعلمين ومديري المدارس وغيرهم، ويتيح النظام للطلاب إمكانية الحصول على العديد من الخدمات، كالإطلاع على أحدث الأخبار حول العام الدراسي والإطلاع على جداول الاختبارات وكذلك تقويم العام الدراسي، ولعل أكثر الخدمات المقدمة من النظام أهمية، هي خدمة استعلام نتائج الطلاب، والتي يوفرها نظام نور لجميع الطلبة والطالبات المسجلين على النظام.

بحيث يمكن للطالب أو ولي الأمر، الإطلاع على النتائج فور ظهورها مباشرة على نظام نور، واستعلام النتائج بواسطة ولي الأمر يكون برقم هوية ولي الأمر أو بالسجل المدني، وقد أطلقت وزارة التعليم مؤخرًا منصة مدرستي الإلكترونية، التي جاءت لخدمة خطة الوزارة حول تطبيق آلية التعليم عن بعد، ويمكن اعتبارها من أفضل الأنظمة التعليمية التي تم إطلاقها بالقرن الحالي، حيث تمثل نظام شامل، يتم من خلالها عقد الحصص الافتراضية ومشاركة الفيديوهات وتقديم شروحات للدروس التي يتلقاها الطلاب.

استخراج نتائج الطلاب نظام نور

يتيح نظام نور للطلاب وأولياء الأمور، إمكانية استخراج النتائج بكل سهولة فور ظهورها عن طريق حساب الطالب أو حساب ولي الأمر المسجل على النظام، واستخراج النتائج متاح برقم الهوية، بالنسبة لأولياء الأمور ممن فقدوا بيانات الدخول لحساباتهم على المنصة، ويمكن استخراج النتائج باتباع الخطوات التالية: