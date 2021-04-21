شهادات نظام نور 1442 برقم الهوية المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية الفصل الأول

شهادات نظام نور 1442 لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بالمملكة العربية السعودية، وخطوات استخراج النتائج، سنقوم بعرضها لكم من خلال موقعنا، هذا بعد أن أعلنت وزارة التعليم، بالمملكة العربية السعودية، عن إتاحة نتائج طلاب المرحلة الابتدائية على نظام نور للاستعلام برقم هوية ولي الأمر، هذا فور انتهاء الطلاب من آداء الاختبارات عن بُعد في ظل الأزمة الحالية، وحرصت الوزارة خلال تلك الفترة على إعداد النتائح ورفعها عبر نظام نور للنتائج 1442، بحيث يمكن لولي الأمر الاستعلام عن النتائج بكل سهولة من خلال حسابه على المنصة، أو من خلال رابط نتائج نور برقم الهوية الذي لا يتطلب رقم سري لاستخراج نتائج الطلاب.

شهادات نظام نور 1442

يمكن لأولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية، الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة نور، والتي تتعلق بالمنظومة التعليمية وآداء الطلاب بالمدارس، ويمكن القول، بعدما قررت الوزارة في ظل أزمة كورونا الحالية، بتطبيق نظام الدراسة عن بُعد، أن الدور الذي يلعبه موقع نظام نور الإلكتروني، أصبح رئيسي بشكل فعال، خاصة وأن النظام يقدم كل ما يحتاجه الطالب وولي الأمر، ومن بين الخدمات الهامة التي يقدمها النظام، خدمة استعلام شهادات الطلاب 1442 لطلاب المراحل الدراسية المختلفة “الابتدائية والمتوسطة والثانوية”.

حيث يتيح نظام نور لأولياء الأمور، إمكانية استخراج نتائج ذويهم من الطلاب المسجلين بالمراحل الدراسية المختلفة، هذا بالنسبة لنتائج الاختبارات الفصلية، الفصل الأول والفصل الثاني من كل عام دراسي، هذا ويتيح النظام لأولياء الأمور كذلك الاستعلام عن النتائج وتقارير أداء الطلاب الشهرية، والتي تمكن ولي الأمر من متابعة أداء الطالب باستمرار، والإطلاع على تقارير تحديد المستوى وكشوفات النتائج.

نتائج نظام نور منصة مدرستي 1442

يتيح نظام نور لأولياء الأمور والطلاب، إمكانية استخراج نتائج الطلاب الفصلية، بعد إعلان وزارة التعليم السعودية عن إتاحة النتائج عبر نظام نور للاستعلام، واستخراج النتائج يكون من خلال: