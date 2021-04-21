نظام نور منصة مدرستي لشهادات الطلاب الفصلية 1442 برقم هوية ولي الأمر

نظام نور لشهادات الطلاب الفصلية 1442 للمراحل “الابتدائية والمتوسطة والثانوية”، حيث أنهى طلاب المرحلة الابتدائية، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، هذا وفقًا لمواعيد الاختبارات، التي أوضحتها وزارة التعليم في تقويم العام الدراسي 1442، وأعلنت الوزارة عن قرب ظهور نتائج الطلاب الفصلية للمرحلة الابتدائية، بحيث يمكن لأولياء الأمور، الدخول على النظام واستعلام النتائج باتباع الخطوات التي سنقوم بعرضها لكم، ونور عبارة عن نظام إلكتروني رسمي تابع لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، تم إطلاقه من قبل الوزارة لخدمة كافة عناصر المنظومة التعليمية، بداية من الطلاب مرورًا بأولياء الأمور وحتى المعلمين والمعلمات، ومن أبرز الخدمات التي يقدمها النظام، عرض نتائج الطلاب الفصلية وذلك بعد الانتهاء من كل اختبار.

نظام نور

نظام نور الإلكتروني، عبارة عن منصة إلكترونية، خصصتها وزارة التعليم السعودية لخدمة الطلاب وأولياء الأمور والعديد من عناصر المنظومة التعليمية، وتتيح المنصة لولي الأمر من بين الخدمات التي تقدمها المنصة، خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصلية، وتقارير الآداء الشهرية، بحيث يمكن لولي الأمر من خلال هذا مراقبة المستوى التعليمي لذويه، وتوفر المنصة كذلك العديد من الخدمات للطالب، كالإطلاع على تقويم العام الدراسي وكذلك مواعيد الإجازات الرسمية على مدار العام، ولا يمكن أن نغفل عن الدور الرائع الذي تقوم به المنصة، في اعتبارها حلقة وصل بين ولي الأمر والمعلم والطالب، ويحرص النظام بشكل أو بآخر على خدمة الطلاب وأولياء الأمور، وذلك من خلال ما يتم عرضه من خدمات أطلقتها وزارة التعليم للطلاب وأولياء الأمور.

نظام نور مدرستي

يمكن لولي الأمر بالمملكة العربية السعودية، الاستعلام عن نتائج الطلاب، بالمرحلة الابتدائية من خلال اتباع الخطوات التالية: