المجلس العسكرى فى تشاد: مستمرون بمكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وكانت القوات المسلحة التشادية قد أعلنت، أمس، وفاة الرئيس إدريس ديبى، متأثراً بجراح أصيب بها على الجبهة خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين شمالى البلاد، بعد ساعات من الإعلان عن فوزه بولاية سادسة وفق نتائج أولية.
وبحسب بيان للجيش، فقد تم تشكيل مجلس عسكرى انتقالى برئاسة محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، على أن يكون هناك انتقال للسلطة غضون 18 شهرا.
ويشرف المجلس الانتقالى على تشكيل مؤسسات ديمقراطية، تتولى إجراء انتخابات شفافة وحرة وديمقراطية بنهاية الفترة الانتقالية، وفقا للبيان.
ومن المقرر إعلان وثيقة انتقالية وطنية، فيما تم تعطيل العمل بالدستور وحل البرلمان، بجانب فرض حظر تجوال، من 6 مساء إلى 5 صباحاً، وإغلاق الحدود البرية والجوية، حتى إشعار آخر.
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