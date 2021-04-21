عاجل.. إثيوبيا تقترح اجتماعا لجمعية الاتحاد الإفريقى لبحث أزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - اقترحت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع للاتحاد الإفريقى لإنهاء الجمود بشأن محادثات سد النهضة الذى وصلت إلى طريق مسدود بين الأطراف الثلاثة أديس أبابا والقاهرة والخرطوم.





وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الإثيوبية، إنه "من الممكن تحقيق نتائج إيجابية فى مباحثات سد النهضة إذا تم التفاوض بحسن نية"، وفقا لقناة "العربية". والإثنين الماضي، حذرت إثيوبيا فى رسالة إلى مجلس الأمن الدولى من أن الضغط من أجل تهميش دور الاتحاد الإفريقى يقوض الثقة فى مفاوضات سد النهضة.

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