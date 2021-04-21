جونز هوبكنز: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا حول العالم إلى 142 مليونا و965...

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 142 مليونا و965 ألفا و972 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و44 ألفا و492 حالة.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 81 مليونا و927 ألفا و209 أشخاص.