جونز هوبكنز: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا حول العالم إلى 142 مليونا و965...

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 142 مليونا و965 ألفا و972 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و44 ألفا و492 حالة.
وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 81 مليونا و927 ألفا و209 أشخاص.
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