سريلانكا تسجل 6 حالات تجلط بين متلقي لقاح أسترازينيكا و3 وفيات

قالت وزيرة الصحة السريلانكية بافيترا وانياراتشي للبرلمان، الأربعاء، إن سريلانكا سجلت 6 حالات إصابة بتجلط دموي بين متلقي لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 وإن 3 من المصابين بالجلطات توفوا. وتلقى نحو مليون شخص في سريلانكا الجرعة الأولى من اللقاح المصنع في الهند. ولم يعلن وقف لبرنامج التطعيم.

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