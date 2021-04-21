تمويل شخصي من بنك الرياض تعرف على تمويل شخصي التورق بنك الرياض

تمويل شخصي من بنك الرياض، بنك الرياض هو واحد من المؤسسات المالية الكبرى في المملكة العربية السعودية ويقدم البنك عدد كبير من الخدمات المالية والاستثمارية للأفراد والشركات، كذلك يمتلك بنك الرياض قاعدة بيانات قوية غنية بالمعلومات التي تساعده ليصبح ذو ريادة في مجالات التمويل داخل المملكة كما أنه واحد من رواد التمويل في مشروعات كبرى مثل الصناعات البتروكيماويات والنفط إلى جانب خدمات تمويلية يقدمها للأفراد مصممة بعناية لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الإقتصادية لتتعرف علي تفاصيل أكثر عن التمويل الشخصي من بنك الرياض إليك هذا المقال

الفئات المستفيدة من التمويل الشخصي بنك الرياض

يضم البرنامج التمويلي جميع العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية والقطاع الخاص ويضم أيضا المتقاعدين من مؤسسة التقاعد إلى جانب المتدربين في الشركات الكبرى وكذلك القطاع العسكري.

برنامج التمويل الشخصي عن طريق مرابحة الأسهم هو أحد البرامج التي يقدمها البنك حيث يوفر لك الحصول على السيولة النقدية أو تملك الأسهم وذلك بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما يمتاز أنه يقدم هامش ربح تنافسي.

ويتم ذلك عن طريق قيام البنك بشراء الأسهم نيابة عن العميل ثم يعطيه الخيار في بيعها ثم تحويل الأموال النقدية لحسابه الجاري أو عدم بيع الأسهم وضمها في المحفظة الاستثمارية للعميل.

برنامج التورق من بنك الرياض

كما يقدم بنك الرياض نظام التورق للعملاء والذي يمد العميل بسيولة نقدية ويحقق تطلعاته ويلبي احتياجاته الشخصية فورا ،حيث صمم البرنامج خصيصا لتلبية الإحتياجات المالية ويمتاز بأنه يقدم هامش ربح عالي كما أنه متوافق تماما مع أحكام الشرع الإسلامي فضلا عن سهولة الإجراءات وتخصيص برامج متنوعة لتتناسب مع جميع فئات العمل سواء قطاع حكومي أو خاص وذلك أيضا بالنسبة للمتقاعدين.