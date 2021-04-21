اليوم.. وصول أول دفعة من لقاح أسترازنيكا إلى إدلب

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود ضاهر، مسؤول من مكتب منظمة الصحة العالمية فى مدينة غازى عنتاب التركية الحدودية مع سوريا، إن "مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة فى محافظة إدلب ستتسلم اليوم الأربعاء، أول دفعة من لقاح أسترازنيكا المضاد لفيروس كورونا عبر برنامج كوفاكس".





وأوضح ضاهر، إن نحو 53,800 جرعة ستصل الى المنطقة، مشيرا إلى أن هذه أول دفعة من اللقاحات يقدمها برنامج كوفاكس الذى يخصص احتياطاً إنسانياً للأشخاص الذين لا تشملهم الخطط الوطنية، لا سيما الدول التى تشهد نزاعات أو انقسامات على غرار سوريا. وسبق للسلطات المحلية فى إدلب ومحيطها، الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل أخرى، أن أعلنت قبل شهرين أنها تقدّمت بطلب الحصول على اللقاحات إلى البرنامج.

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