روسيا تسجل 8271 إصابة جديدة و399 وفاة بكورونا

سجلت روسيا 8271 إصابة جديدة بكوفيد-19، الأربعاء، بينها 1988 في موسكو، ما يرفع المحصلة الرسمية على مستوى البلاد منذ بدء الجائحة إلى 4 ملايين و727125 إصابة.

وقالت اللجنة الحكومية لمكافحة الفيروس، إن 399 شخصا توفوا بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 106706.

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 142.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و173422.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.