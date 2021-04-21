تسجيل الدخول نظام نور الإستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية والروضات 1442، التي باتت حديث العديد من الأسر السعودية بعد أكدت المصادر التعليمية أن اليوم هو موعد اعلان نتائج الطلاب والطالبات في المرحلة التعليمية الابتدائية وكذلك الروضات، حيث يتمكن الطلاب والطالبات التعرف على نتائجهم من خلال رابط نظام نور التعليمي المخصص للعديد من الخدمات والتي من أهمها الإستعلام عن نتائج الاختبارات المختلفة لكل المراحل الدراسية في المملكة العربية السعودية، لذا نستعرض معكم عبر هذه الخطوات الآليات المطلوب للدخول في موقع نور التعليمي وكيفية الإستعلام عن النتيجة.

الأمر بات سهل جدا لأولياء الأمور الراغبين في الإستعلام عن نتائج أبنائهم وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي لينك موقع نظام نور .

. عليك تسجيل إسم المستخدم.

قم بتسجيل كلمة السر.

قم بتسجيل رمز التحقق.

قم بالنقر على الدخول.

كما تجد في اسفل القائمة الرئيسية لموقع Noor التعليمي، رابط التسجيل من خلال ولي الأمر بعد الإنتهاء من عملية تسجيل الدخول ستتمكن من التعرف والوصول إلى التقارير والمعلومات الخاصة بك.

يتمكن أولياء الأمور الدخول إلي رابط نور التعليمي وتسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة للتعرف على نتائج أبنائهم وفقا إلي الخطوات التالية:



التوجه إلي رابط نظام نور التعليمي.

التعليمي. يقوم ولي الامر بكتابة بيانات الدخول والتي تتمثل في رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق.

النقر على عرض النتائج.

قم بتحديد المرحلة التعليمية.

أختار الفصل الدراسي الثاني.

فيما يتميز هذا النظام التعليمي بسهولة الاستخدام، بالإضافة إلي عملية الربط بين الطالب والمعلم وولي الأمر، وتقليل الوقت والجهد في الوصول إلي المعلومات والبيانات.

إلي هنا قد انتهينا من توضيح تسجيل الدخول نظام نور الإستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية والروضات.