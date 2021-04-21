رابط منصة مدرستي التعليمية الجديد للإستفادة من الخدمات التعليمية عن بُعد 1442

رابط منصة مدرستي التعليمية، تعتبر هذة المنصة التعليمية واحدة من أفضل المنصات التعليمية المتواجدة في جميع أنحاء الوطن العربي، لذلك تصدرت عمليات البحث في الاونة الاخيرة عن رابط منصة مدرستي التعليمية ليتمكن الطلاب من الدخول إلى الاختبارات النهائية الخاصة بهم، وكان ذلك بعدما اعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية أن رابط المنصة قد تم تغييره منذ بداية شهر رمضان المبارك أي قبل 8 أيام، وذلك لضبط المنصة لتتمكن من استقبال الامتحانات لجميع الصفوف في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وقد أطلقت وزارة التعليم بالسعودية منصة مدرستي منذ بداية فيروس كورونا ليتمكن الطلاب من إكمال مسيرتهم التعليمية دون خوف عليهم من تفشي الفيروس بينهم وخوفًا ايضًا على هيئة التدريس.رابط منصة مدرستي التعليمية
يمكن الان لجميع الطلاب واولياء الامور والمعلمين الدخول إلى رابط منصة مدرستي التعليمية وذلك ليتمكن الطلاب من الدخول الى المنصة والحصول على الشرح وأداء الاختبارات الخاصة بهم، أما لأولياء الأمور وذلك ليتمكنوا من متابعة أداء أبنائهم ومستواهم الدراسي، أما للمعلمين فذلك لمتابعة الطلاب والدخول إلى فصول افتراضية معهم وتصحيح الاختبارات وغيرها.الدخول إلى رابط منصة مدرستي التعليمية 1442
يمكن الان بعد إجراء تلك الخطوات القليلة الدخول إلى رابط منصة مدرستي التعليمية.
- أولًا قم بالدخول إلى رابط منصة مدرستي المحدث الذي أعلنت عنه الوزارة.
- قم بالضغط على تسجيل الدخول.
- قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.
- قم بالنقر على “تسجيل الدخول”.
- وإذا لم تكن تمتلك حساب أو قد نسيت كلمة السر قم بالضغط على “إنشاء حساب جديد” في أقصى يمين الصفحة.
- قم بكتابة جميع البيانات المطلوبه منك والضغط على إنشاء حساب.
- قم بحفظ كلمة السر واسم المستخدم لاستخدامهم في وقت لاحق.
- وهكذا يتم تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 1442.
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رابط منصة مدرستي التعليمية، تعتبر هذة المنصة التعليمية واحدة من أفضل المنصات التعليمية المتواجدة في جميع أنحاء الوطن العربي، لذلك تصدرت عمليات البحث في الاونة الاخيرة عن رابط منصة مدرستي التعليمية ليتمكن الطلاب من الدخول إلى الاختبارات النهائية الخاصة بهم، وكان ذلك بعدما اعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية أن رابط المنصة قد تم تغييره منذ بداية شهر رمضان المبارك أي قبل 8 أيام، وذلك لضبط المنصة لتتمكن من استقبال الامتحانات لجميع الصفوف في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وقد أطلقت وزارة التعليم بالسعودية منصة مدرستي منذ بداية فيروس كورونا ليتمكن الطلاب من إكمال مسيرتهم التعليمية دون خوف عليهم من تفشي الفيروس بينهم وخوفًا ايضًا على هيئة التدريس.رابط منصة مدرستي التعليمية
يمكن الان لجميع الطلاب واولياء الامور والمعلمين الدخول إلى رابط منصة مدرستي التعليمية وذلك ليتمكن الطلاب من الدخول الى المنصة والحصول على الشرح وأداء الاختبارات الخاصة بهم، أما لأولياء الأمور وذلك ليتمكنوا من متابعة أداء أبنائهم ومستواهم الدراسي، أما للمعلمين فذلك لمتابعة الطلاب والدخول إلى فصول افتراضية معهم وتصحيح الاختبارات وغيرها.الدخول إلى رابط منصة مدرستي التعليمية 1442
يمكن الان بعد إجراء تلك الخطوات القليلة الدخول إلى رابط منصة مدرستي التعليمية.
- أولًا قم بالدخول إلى رابط منصة مدرستي المحدث الذي أعلنت عنه الوزارة.
- قم بالضغط على تسجيل الدخول.
- قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.
- قم بالنقر على “تسجيل الدخول”.
- وإذا لم تكن تمتلك حساب أو قد نسيت كلمة السر قم بالضغط على “إنشاء حساب جديد” في أقصى يمين الصفحة.
- قم بكتابة جميع البيانات المطلوبه منك والضغط على إنشاء حساب.
- قم بحفظ كلمة السر واسم المستخدم لاستخدامهم في وقت لاحق.
- وهكذا يتم تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 1442.
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