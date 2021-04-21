تفعيل الرخصة الرقمية عبر تطبيق أبشر أفراد – Absher application

تفعيل الرخصة الرقمية عبر تطبيق أبشرأفراد وقد تصدر هذا العنوان الكثير من الصحف المحلية والجرائد في المملكة العربية السعودية, وتعتبر من أفضل الخدمات التي تقدمها الدولة السعودية للشعب من بين أكثر من 200 خدمة تقدمها منصة أبشر الخدمية في حين اعتبر الكثير من السعوديين أن هذه الخطوه جيدة من الحكومة للحد من إنتشار فايروس كورونا المستجد, ومن المعروف أن تفعيل الرخصة الرقمية سوف يخدم جميع من يسكن ويقود سيارة على أرض المملكة من مواطنين ومقيمين من جنسيات أخرى.

تفعيل الرخصة الرقمية عبر تطبيق أبشرأفراد

وقد قام المرور السعودي بنشر خدمة تفعيل الرخصة الرقمية وهي أحد الخدمات الرائدة بعد تفعيل الهوية الرقمية لرجال الأمن عبر أبشر قبل فترة بسيطة, وهذا يعد من التحول الرقمي الذي تسري المملكة عليه ويعد أفضل خيار للتعامل مع الوثائق الرقمية بعد اتجاه العالم بإسره لرقمنة الثبوتيات في زمن الكورونا, ولتفعيلها يوجد خطوات منها:

قم بالدخول إلى منصة أبشر أفراد من حساب مستخدم بالفعل. قم بأختيار خدماتي. قم بالدخول إلى قائمة خدماتي من بين الخيارات الموجودة. عليك اختيار أيقونة تفعيل بطاقة هوية رقمية. اختر أيقونة رخصة قيادة رقمية. ثم قم باختيار تفعيل رخصة القيادة الرقمية. قم بحفظ الرخصة التي سوف تحصل عليها في هاتفك لإبرازها في أي وقت تطلب منك.

ماهي فوائد تفعيل الرخصة الرقمية عبر تطبيق أبشر أفراد

ومن أهم الأسباب لجعل الرخصة رقمية هو السير على الإجراءات الإحترازية التي أطلقتها وزارة الصحة للحد من انتشار الفايروس, وتوفير الوقت على المواطنين والمقيمين بحيث تخرج الرخصة بخلال دقائق بخلاف الذهاب إلى الوزارات والمديريات الذي قد يأخذ منك وقت طويل.

من يستطع تفعيل الرخصة الرقمية عبر تطبيق أبشر أفراد

كل شخص مقيم على أرض المملكة العربية السعودية بغض النظر عن جنسيته, وبحيث تعتمد هذه الخدمة المقدمة على الهوية الرقمية الوطنية أو بطاقة مقيم الرقمية التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية مسبقاً من أجل خدمة الوافدين في المملكة, ومن الملاحظ أن تطبيق أبشر يقدم خدمات كثيرة منها ماتم إطلاقه مؤخراً وهو الاستفسار عن نتائج التقديم على الدفاع المدني , هذا مجمل موضوع تفعيل الرخصة الرقمية عبرتطبيق أبشر أفراد.