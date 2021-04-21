جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما أعلن التليفزيون الرسمى فى تشاد، مقتل الرئيس إدريس ديبى، جراء إصابة تعرض لها خلال اشتباكات مع المتمردين.
يشار إلى أن مقتل ديبى الذى حكم تشاد بقبضة حديدية منذ 30 عاما، جاء غداة إعادة انتخابه لولاية سادسة بحصوله على 79,32 % من الأصوات فى الاقتراع الرئاسى الذى جرى فى 11 أبريل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المجلس العسكرى فى تشاد: نجل الرئيس ديبى سيكون رئيسا للجمهورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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