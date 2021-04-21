وزارة الدفاع الألمانية: انسحاب قواتنا من أفغانستان بحلول 4 يوليو

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة، "فى الوقت الحالى يفكر مقر الدعم الحازم فى كابول فى تقصير فترة الانسحاب ليصبح فى الرابع من يوليو المقبل"، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع أبلغت أعضاء البرلمان بشأن المداولات، والتى بموجبها يمكن تبكير موعد الانسحاب.
وقررت الولايات المتحدة، بصفتها أكبر مزود للقوات، الانسحاب من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر.
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