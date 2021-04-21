عاجل.. انفجار داخل مصنع عسكرى فى تل أبيب

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع صحيفة "هآرتس" فإن "دوى الانفجار سمع من مسافات بعيدة"، موضحة أن الانفجار "وقع داخل مصنع لإنتاج الوسائط الحربية والذخائر المتطورة ومن بينها الصواريخ الحديثة". ورجحت التحقيقات الأولية، بحسب الصحيفة، أن يكون الانفجار قد نجم "عن خطأ خلال تجارب كان يتم إجراؤها فى المصنع على أسلحة متطورة". ولم يعرف بعد حجم الخسائر التى خلفها الانفجار.

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