والى غرب دارفور: نتوقع قدوم لاجئين من تشاد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما أعلن التليفزيون الرسمى فى تشاد، مقتل الرئيس إدريس ديبى، جراء إصابة تعرض لها خلال اشتباكات مع المتمردين.

يشار إلى أن مقتل ديبى الذى حكم تشاد بقبضة حديدية منذ 30 عاما، جاء غداة إعادة انتخابه لولاية سادسة بحصوله على 79,32 % من الأصوات فى الاقتراع الرئاسى الذى جرى فى 11 أبريل.