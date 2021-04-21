بوتين: سنرد بقوة على أى استفزازات من الغرب

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، فى خطابه السنوى إلى الأمة أمام مجلسى البرلمان: "آمل ألا يخطر لأحد أن يتخطى خطاً أحمر مع روسيا، وسنقرر بأنفسنا ترسيم هذا الخط"، مؤكدا أن روسيا سترد بقوة على أى استفزازات من الغرب.
وفيما يخص فيروس كورونا، قال بوتين، إن "العلماء الروس نجحوا فى تطوير 3 لقاحات فعالة لمواجهة فيروس كورونا"، متوجهًا بالشكر لكل من ساهم فى خروج تلك اللقاحات.
وأضاف: "نعمل على استكمال مسيرتنا ضد جائحة كورونا بهدف القضاء عليه نهائيًا، ونسعى للوصول إلى مناعة القطيع ضد كورونا فى الخريف".
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