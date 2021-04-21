منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلق «حقوق وامتيازات» سوريا

جدة - نرمين السيد - صوتت الدول الأعضاء فى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، على تجريد سوريا من حقوقها فى الهيئة، بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق عن عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية.





وصوتت الدول الأعضاء فى المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها فى التصويت. وتصوّت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هذا الأسبوع على فرض عقوبات غير مسبوقة على سوريا لاتهامها باستخدام أسلحة كيميائية وعدم الإفصاح عن كامل مخزونها منها، وفقا لوكالة "فرانس برس".

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