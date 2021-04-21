سبوتنيك لايت.. لقاح روسى جديد من جرعة واحدة

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه فى مارس الماضى، سجلت وزارة الصحة لقاح سبوتنيك-لايت، بعد أن قالت إن التجارب السريرية للقاح السريع الذى وصفته بأنه حل مؤقت ممكن لمساعدة الدول التى تعانى من ارتفاع معدلات الإصابة على المضى قدما فى التطعيم.

وقالت موسكو إن لقاح "سبوتنيك-V" الروسى الذى يؤخذ على جرعتين سيظل هو اللقاح الرئيسى المستخدم فى روسيا.