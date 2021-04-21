نتائج نظام نور التعليمي للطلاب بالسعودية 1442 الفصل الدراسي الثاني

أصبح نتائج نظام نور، من أكثر العناوين التي يتم البحث عنها في محركات البحث الإلكترونية، حيث جاء في المرتبة الثالثة في قائمة الأكثر بحث خلال الساعات الأخيرة، حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتائج الطلبة الدراسية برقم الهوية الوطنية، وذلك عن طريق فتح لينك الاستعلام على النتائج لجميع الطلاب، وذلك من داخل نظام نور التعليمي.

يعتبر نظام نور التعليمي من أهم المواقع المتخصصة في التعليم داخل المملكة العربية السعودية، يتم تنمية المنظومة والعمل على إتاحة العديد من الخدمات التي تساعد كل طالب سعودي، حيث دشّنت الوزارة هذا الموقع في نفس الوقت مع بداية العام الدراسي الجديد.

وذلك لجميع الصفوف الدراسية المختلفة من المرحلة الابتدائية، المرحلة الاعدادية المرحلة الثانوية، وذلك للحد من تفشي فيروس كوفيد ،19 و تم تسمية المنصة منصة التعليم الموحد، وقامت بترتيب العديد من الدورات على منصة نور التعليمية حتى تعزز قدرات المعلمين في شرح الدروس عن بُعّد.

تعتبر نتائج الدراسية للطلاب من أهم الأشياء لدى جميع الطلاب وأولياء الأمور، ويمكن الاستعلام عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على منصة نظام نور الإلكترونية .

. ثم يتم تسجيل الدخول من حساب الطالب عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم اختيار نتائج الطلاب من الشاشة الرئيسية.

ثم يتم كتابة رقم الهوية، و يتم النقر على خانة الاستعلام.

سوف تُعرض النتيجة في الصفحة الثانية.

هذه الخطوة تتكرر مع كل الطلاب.

أولياء الأمور والطلاب الذين يريدون أن يعرفوا نتائج امتحاناتهم عن طريق رقم الهوية في نظام نور التعليمي من خلال الرابط هنـــــا.