الآن رابط الاستعلام عبر نظام نور برقم الهوية عن نتائج الاختبارات النهائية للطلاب للمرحلة الابتدائية وكيفية طباعة ورصد كشف درجات مادة لعام 1442

حدد وزارة التعليم السعودية رابط نظام نور برقم الهوية من حساب ولي الأمر للاستعلام عن النتائج الخاصة للاختبارات النهائية لطلاب المراحل الابتدائية، وذلك لأن نتيجة المرحلة الابتدائية للصفوف الثالث الابتدائي والصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي، والصف السادس الابتدائي من المقرر أن يتم اعتمادها في يوم العاشر 10 من رمضان 1442 وبعد ساعات قليلة، وأيضاً هناك طريقة يمكن للطلاب وأولياء الأمور من خلالها طباعة ورصد كشف درجات لمادة عبر نظام نور أيضاً.

الاستعلام عبرنظام نور برقم الهوية حساب ولي الأمر لنتائج طلاب المرحلة الابتدائية لعام 1442

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج أبناءهم الطلاب من خلال تسجيل الدخول على موقع نظام نور، ويقوم ولي الأمر باختيار اسم ابنه الطالب الذي يريد أن يستعلم عن نتيجته، ثم يقوم بالضغط على إشعار بنتيجة الطالب، وبعد ذلك يقوم باختيار الفصل الذي يريد الاستعلام عن نتيجته ويقوم بالضغط على ابحث، وسيتم عرص النتيجة أمامه:

ولكن إذا واجهتك أي مشكلة في ظهور النتيجة للاختبارات النهائية من الممكن أن يكون بعض المدارس في بعض الإدارات التعليمية بالمملكة العربية السعودية قد تتأخر في اعتماد نتيجة أبناءها الطلاب، فعليك المحاولة مرة أخرى خلال يوم ظهور النتيجة.

طريقة طباعة ورصد كشف درجات مادة من نظام نور للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية للمطابقة

يمكن لطلاب مراحل الابتدائية والمرحلة المتوسطة والثانوية طباعة كشف ورصد درجات مادة من خلال نظام نور للمطابقة، وطريقة رصد كشف درجات مادة تختلف من مرحلة لأخرى في نظام نور، فلكل مرحلة خطوات مختلفة:

كيفية طباعة كشف درجات مادة للمرحلة الابتدائية والمتوسطة:

قم بالدخول على أيقونة التقارير. ثم اختيار تقارير الدرجات. اختيار كشف رصد درجات مادة للفصل. ثم تقوم باختيار طباعة.

كيفية طباعة كشف درجات مادة للمرحلة الثانوية: