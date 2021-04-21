محمد هنيدي في PUBG Mobile بصوته مزايا تحديث ببجي موبايل الأخير 2021 خرائط كاراكين

تقوم لعبة ببجي بعمل تحديثات بشكل مستمر، والآن يوجد تحديث ببجي موبايل الأخير 2021 الموسم 19 باسم كاراكين ضمن التحديثات التي تقوم بها اللعبة، كما تم الإعلان رسمياً عن شخصية محمد هنيدي في ببجي وينتظر اللعب بصوته في اللعبة بعد عيد الفطر 2021، تلك اللعبة لاقت ملايين من المعجبين بها، وبلغ عدد عمليات تثبيتها لأكثر من 100 مليون مستخدم، كما تم الإعلان عن لعبة ببجي نيو ستيت والتي ما زالت تتطلب التسجيل بها للاستفادة من المميزات عند بدء تشغيلها رسمياً، ومن الأخبار كذلك إلغاء لعبة ببجي لايت يوم 29 أبريل 2021 الجاري.

تحديث ببجي موبايل الأخير 2021

بالبحث حول ألعاب ببجي نجد لعبة ببجي نيو ستيت والتي تتحدث عن عالم مستقبلي 2051، والأخبار حول ببجي لايت اللعبة الرائعة التي كانت للهواتف الضعيفة وتعمل على الكمبيوتر الثابت، ومستجدات لعبة ببجي بعد تحديث مقلب جرافتي ببجي الأخير نأتي لتحديث خرائط كاركين، من التحديثات الجديدة، كما تم وضع مزايا للتحديث للجديد وهي:

تحديث كاراكين فيه تحديث للخرائط بمساحة 2 كم× 2كم

منطقة كاراكين منطقة جافة ومفتوحة وبها الكثير من الصخور

تستمتع مع التحديث الجديد لببجي ببنادق بعيدة المدى

كما تستمتع بسلاح (بانزر فاوست) سلاح ناري جديد

تستمتع باللعب مع 64 لاعب مشاركين في اللعبة بأسلوب لعب في أنفاق مظلمة تحت الأرض

تم إضافة منطقة التدمير والتي فيها يمكن تحويل المباني إلى رماد

والقتال داخل المباني أكثر متعة بإضافة اختراق الرصاص للجدران الرقيقة.

متوفر القنبلة اللاصقة ضمن العناصر القابلة للرمي

فيديو تشويقي لتحديث كاركين تطبيق متجر جوجل بلاي

هذا فيديو عن التحديثات الأخيرة موسم 19 وما به من مزايا شرحناها للعبة القتال والمغامرات بابجي، وهذا التحديث للهواتف الأندرويد الاصدار الحالي 1.3.0، وتم تحديثه في 8 مارس 2021 الماضي.

محمد رمضان في ببجي 2021

من ضمن تحديثات لعبة ببجي وما أعلن مؤخراً هو تواجد الفنان المصري محمد هنيدي في اللعبة في عيد الفطر المبارك 2021، حيث اعلن من خلال فيديو عن تواجده من ضمن رجال لاعبي ببجي، والاستعانة بصوته في اللعبة PUBG Mobile x Henedy لأول مرة شخصية فارس الظلام.

وفي سياق الأخبار كذلك فإن لعبة فري فاير في التحديث آخر إصدار قامت كذلك بالاستعانة بالفنان محمد رمضان في شخصية مارو باللعبة، والتي اعلن عنها رسمياً كذلك لمحبي ألعاب القتال والقنص.