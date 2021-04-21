مصر.. تعليق رسمي على "الوصلات الخشبية" بقضبان السكك الحديدية

ردت وزارة النقل المصرية على التقارير التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أشارت إلى وجود "وصلات خشبية" تم ربطها بقضبان السكك الحديدية، وذلك عقب حادثي القطارين اللذين شهدتهما مصر في الفترة الماضية وأسفرا عن مقتل وإصابة مواطنين.

وقالت وزارة النقل المصرية إن "جميع قضبان السكك الحديدية بالخطوط الرئيسية، يتم لحامها على طول المسار وتثبتها في الفلنكات بواسطة مهمات التثبيت القياسية".

ونوهت إلى أن "الجزء المنتشرة صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هو عبارة عن عوازل خشبية تسمى البلنجات العازلة، والتي يتم تركيبها على الخطوط التي يتم تطوير نظم الإشارات لها، لتعمل كهربائيا لعزل التغذية الكهربائية بين قطاعات السكك المختلفة".

وأضافت: "يتم تثبيت القضبان في هذه المنطقة كما يتم تثبيتها بالفلنكات بنفس مهمات تثبيت القضبان على طول المسار، وهي تستخدم في جميع دول العالم. ودخلت مصر مع بداية الثمانينيات، منذ البدء في تنفيذ أعمال كهربة الإشارات".

وتابعت: "تعمل تحت ظروف التشغيل بالسرعات المقررة بالخطوط، كما تتحمل هذه البلنجات العازلة حملا محوريا حتى 27 طنا، في حين أن الحمل المحوري لخطوط الشبكة بالسكة الحديد حاليا هو 24 طنا".

كما أشارت إلى أنها "تتحمل السرعات حتى 160 كلم في الساعة، مما يعني أنها تختلف في مهمتها عن البلنجات الحديدية المستخدمة بالخطوط غير الملحومة".

ودعت وزارة النقل المصرية المواطنين وكافة وسائل الإعلام، "بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بقطاعات الوزارة، والحصول علي المعلومة الصحيحة من المصادر الرسمية".

وكان النائب العام المصري قد أعلن، الثلاثاء، أن حادث خروج قطار عن القضبان شمالي القاهرة، الأحد، أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة 139.

وقالت هيئة السكك الحديدية المصرية إن القطار كان في طريقه من القاهرة إلى مدينة المنصورة بالدلتا، حين خرجت 4 عربات عن القضبان الساعة 1:54 ظهرا بالتوقيت المحلي (11:54 بتوقيت غرينتش) على بعد نحو 40 كيلومترا شمالي القاهرة.

وكانت السلطات قد ذكرت في البداية أن 11 قتلوا وأصيب 98.

وقال البيان إن النائب العام أمر اليوم بحبس 23 شخصا، بينهم قائد القطار وعاملون ومسؤولون بالسكك الحديدية.