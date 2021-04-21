إنفوغرافيك.. من هو إدريس ديبي؟

أعلن في تشاد أمس الثلاثاء عن مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي وذلك بعد ساعات على إعلان فوزه بالانتخابات الأخيرة في بلاده، وبعد حكم استمر نحو 30 عاما.
وقال الجيش التشادي في بيان إن "مشير تشاد" إدريس ديبي توفي متأثرا بإصابته خلال مشاركته في قتال ضد مسلحي المعارضة في شمال البلاد.
وفور الإعلان عن مقتل ديبي، أصدر الجيش التشادي، الثلاثاء، 3 قرارات عاجلة، حيث أعلن الحداد بالبلاد، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي بقيادة نجل الرئيس الراحل، محمد إدريس ديبي، سيعمل على إدارة شؤون البلاد.
من هو إدريس ديبي؟
ينتمي ديبي، البالغ من العمر 68 عاما، إلى عشيرة البديات من قبيلة الزغاوة التي تتمركز في شمال شرقي البلاد.
ووصل قائد الجيش السابق، ديبي، إلى سدة الحكم في العام 1990، بعدما قاد تمردا ضد الرئيس السابق حسين حبري وأطاح به.
بعد توليه السلطة، تولى ديبي الحكم 6 مرات متتالية كانت الأولى في العام 1996، وكان في طريقه لتولي الحكم للمرة السابعة.
اعتمد إدريس ديبي دستورا جديدا في العام 2018 يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2033.
بعد العام 2018، ألغى ديبي منصب رئيس الوزراء، الأمر الذي منحه سلطات هائلة.
يعتبر إدريس ديبي أحد أهم حلفاء الغرب في القتال ضد الإرهاب والمتشددين في منطقة الساحل جنوب الصحراء.
قتل إدريس ديبي، الذي تمت ترقيته إلى منصب "مشير تشاد"، يوم 20 أبريل 2021 بعد حكم استمر 30 عاما.
أكد الجيش مقتله في بيان قال فيه إن ديبي توفي متأثرا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد الجماعات المسلحة في شمال البلاد.
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