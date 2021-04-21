رئيس البرلمان العربى: نراهن على وسائل الإعلام فى الدفاع عن القضايا العربية

جدة - نرمين السيد - أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى عن تقديره الكبير للدور الهام الذى تقوم به وسائل الإعلام المختلفة فى العالم العربى فى أداء رسالتها السامية، مثمناً كافة الجهود التى تقوم بها الدول والمؤسسات والأفراد من أجل تطوير منظومة الإعلام العربية، وتفعيل دورها فى خدمة مصالح الشعب العربى الكبير.





يأتى ذلك بمناسبة يوم الإعلام العربى الذى يتم الاحتفال به اليوم فى 21 أبريل من كل عام وفقاً لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب منذ عام 2015.

وأوضح رئيس البرلمان العربى أنه فى ظل هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التى تمر بها الأمة العربية، فإننا نراهن على الدور الكبير والهام الذى تقوم به وسائل الإعلام العربية، المكتوبة والمسموعة والمرئية، فى الدفاع عن قضايا وهموم الأمة العربية وتصحيح الصورة المغلوطة عن العالم العربى فى بعض الأمور، وإيصال الصوت العربى إلى العالم أجمع، مضيفاً أن الإعلام العربى تقع على عاتقه مسئولية كبيرة أيضاً فى تثقيف وتوعية الشعوب العربية، وخاصة النشء وصغار السن، وتحصينهم من التأثر بالأفكار المتطرفة، وحثهم على المشاركة والانخراط بشكل كبير فى بناء وتنمية مجتمعاتهم.

وأوضح رئيس البرلمان العربى أن اليوم العربى للإعلام يمثل فرصة هامة كل عام لتطوير واستحداث آليات جديدة لتعزيز الترابط الإعلامى العربى، وامتلاك قدرات تنافسية لمواكبة تكنولوجيا الإعلام الجديد، مضيفاً أن هذا الحدث يمثل أيضاً فرصة لتكريم الشخصيات والمؤسسات التى أسهمت فى تطوير الإعلام العربى وتشجيعهم على الاستمرار فى التميز والإبداع، مشيداً فى هذا السياق بإطلاق جامعة الدول العربية "جائزة التميز الإعلامى"، والتى يتمحور موضوعها هذا العام حول قضايا التنمية المستدامة.

وبهذه المناسبة، دعا رئيس البرلمان العربى الدول العربية إلى تعزيز مستويات التنسيق والتعاون فيما بينها من أجل تطوير سياسات إعلامية مشتركة، وتفعيل الدور الأكاديمى والتدريبى للمؤسسات الإعلامية العربية لصقل مهارات الكوادر الإعلامية وتعزيز قدرتها على تلبية المتطلبات الحديثة فى العمل الإعلامى، بما يسهم فى خدمة العمل العربى المشترك وتعزيز التضامن العربى.