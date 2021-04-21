الخارجية الروسية تستدعى نائب السفير الأمريكى

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن الخارجية الروسية، كانت قد استدعت فى وقت سابق، السفير الروسى لدى الولايات المتحدة للتشاور على خلفية تصريحات صحفية للرئيس الأمريكى جو بايدن، وصف فيها نظيره الروسى فلاديمير بوتين بـ "القاتل" وهدده بدفع الثمن على التدخل فى الانتخابات الأمريكية الأخيرة وعلى هجمات سيبرانية ضد منشآت حيوية أمريكية.

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