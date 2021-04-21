عاجل.. بريطانيا تغلق محطة قطار وسط لندن بعد الإبلاغ عن طرد مشبوه

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه الشهرالماضى، ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل بعد أن قام فريق التخلص من القنابل بالعثور على طرد مشبوه فى ساحة قصر هوليرود، المقر الرسمى للملكة فى إدنبرة.

وقالت الشرطة البريطانية إنه "بعد الفحص الذى أجرته وحدة التخلص من الذخائر المتفجرة، تم التأكد أن الطرد المشبوه لا يشكل أى تهديد للجمهور".