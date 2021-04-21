نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية فقط 1442 المرحلة الابتدائية

نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية فقط 1442، وزارة التعليم تقوم بإطلاق الرابط الخاص بـ نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية فقط 1442 باستخدام الرقم الوطني الجديد، وذلك بعد التأكد من انتهاء رصد الدرجات ومراجعتها وتدقيقها جيدًا، كي لا يحدث أي لبس في شهادات الطلاب، حيث يتم توفير هذا الرابط فقط أو يمكن الدخول إلى الموقع الخاص بنور المختص بالسجل المدني فقط، ولكن بدون توافر أرقام سرية لأي من الطلاب أو الطالبات أو أولياء الأمور لتسهيل الاستعلام عن نتيجة الطلاب بعد الانتهاء من دراسة وامتحانات الفصل الدراسي الثاني المتوافر لدى نظام نور المركزي.

نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية فقط 1442

تصدر نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية فقط 1442 على فترات غير متصلة، حيث يتم رصد درجات كل مادة على حدا، ثم الحصول على المجموع الكلي؛ كي يتمكن الطالب من التعرف على علاماته الفصلية بل والسنوية كاملة، بالإضافة إلى أنها تتيح لكل طالب طباعة شهادته والاحتفاظ بها في حال رغب في ذلك.

الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية فقط 1442

وجاءت نظام نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية فقط 1442 وفقًا لرؤية المملكة السعودية، التي تجتهد لتطوير جميع الخدمات والمصالح الحكومية، لكي تقوم بتحويلها إلى خدمات إلكترونية حديثة تتابع التقدم العصري والتكنولوجي في المجتمعات، كما أصدر الموقع لجميع الطلاب وأولياء الأمور تحذيرًا رسميًا يطلب التحقق الدائم منهم من التأكد من أن ما تم الدخول إليه هو الموقع الرسمي لنور قبل البدء في تسجيل أي أرقام سرية، وذلك عن طريق إدخال رقم الهوية أو رمز التحقق فقط، كما تم تحديث هذه الطريقة المستخدمة سابقًا لتصبح بهذا الشكل الموجود حاليًا ، فسابقًا كان يستلزم إدخال رقم الهوية وكلمة السر للحصول على نتائج الطلاب.