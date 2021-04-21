العراق يتجاوز حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، سجلت الوزارة اليوم، 8.696 إصابة جديدة، كما سجلت 38 وفاة و6.382 حالة شفاء.
ومع تسجيل إصابات اليوم، تجاوز العراق حاجز المليون بـ1.845 إصابة، بينما بلغت الوفيات 15.098 وفاة.
ويتصدر العراق قائمة الدول العربية من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، يليه الأردن فى المركز الثانى، بينما يحتل لبنان المرتبة الثالثة.
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