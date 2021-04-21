المجلس الرئاسى الليبى يوجه بتأمين الحدود الجنوبية مع تشاد بعد مقتل رئيسها

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التكليف رقم (11) أن يتم التعامل مع أى أهداف معادية مع إبلاغ القائد الأعلى بتطورات الأوضاع لحظة بلحظة، مع مراعاة أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد للتعامل مع أى طارئ فى حينه.

وكان التليفزيون الرسمى فى تشاد، قد أعلن أمس الثلاثاء، مقتل الرئيس إدريس ديبى، جراء إصابة تعرض لها خلال اشتباكات مع المتمردين.

يشار إلى أن مقتل ديبى الذى حكم تشاد بقبضة حديدية منذ 30 عاما، جاء غداة إعادة انتخابه لولاية سادسة بحصوله على 79.32 % من الأصوات فى الاقتراع الرئاسى الذى جرى فى 11 أبريل.