رابط الاستعلام عن فاتورة فرجت 1442 المديرية العامة للسجون بالمملكة نظام أبشر

رابط الاستعلام عن فاتورة فرجت ، يبحث الكثير من الأشخاص وفاعلي الخير بالمملكة عن طريقة الاستعلام عن فاتورة فرجت، وهي عبارة عن المبلغ المطلوب دفعه للغارمين والغارمات بالسجون بالمملكة للإفراج عنهم، وهذا من خلال منصة فرجت من نظام أبشر، وقد تحدثنا في مقال سابق عن رابط التسجيل في إحسان للتسديد ديون المساجين في المملكة، تابعوا معنا لتتعرفوا على طريقة الاستعلام عن فاتورة فرجت، في موقعكم المتميز دائما ثقفني، فتابعوا معنا.

الاستعلام عن فاتورة فرجت

ويمكنك الاستعلام عن فاتورة فرجت وحالة السجين الاجتماعية، ومدة السجن الخاص به، وكم المبلغ المتبقى عليه للإفراج عنه من المديرية العامة للسجون بالمملكة، وهذا بكل سهولة من خلال إحسان أو نظام أبشر، ولكن يمكنك عمل الطريقة بكل سهولة من خلال نظام أبشر، تابع معنا الخطوات الآتية:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بنظام أبشر Absher.

اضغط على أفراد.

قم بتسجيل الدخول بحسابك في أبشر عن طريق كتابة رقم الهوية في اسم المستخدم وكتابة كلمة السر ورمز التحقق، ثم اضغط على تسجيل الدخول.

من الصفحة الرئيسية اضغط على “خدمات”.

اضغط على المديرية العامة للسجون.

في صفحة المديرية العامة للسجون اضغط على “مساعدة الموقوفين”.

في صفحة مساعدة الموقوفين اختر منطقة السجن، الجنس، الحالة الاجتماعية، نوع التبرع (صدقة، زكاة)، ثم اضغط على بحث.

ستظهر لك بيانات المساجين الموافقة لما أدخلته من البيانات.

سيظهر لك بيانات مفصلة عن المسجون(اسمه، عدد الأبناء، مدة السجن، فاتورة المبلغ المتبقي للإفراج عنه، إلخ).

قم باختيار السجين الذي تريد مساعدته، ثم قم بنسخ رقم فاتورة السداد، ثم قم بالتبرع بالمبلغ الذي تريد التبرع به في البنك الخاص بك.

فاتورة فرجت

منصة فرجت هي عبارة عن منصة تساعد المسجونين بسبب الديون على توصيلهم بفاعلي الخير للمساهمة في تسريع إخراجهم من السجون والإفراج عنهم، وكانت فكرة المنصة تعود إلى اللواء محمد علي أسمري -رحمه الله-، وتقوم المنصة بجمع التبرعات بشكل نظامي ومساعدة المتبرع في متابعة حالة السجين ومعرفة أثر التبرع الخاص به بكل سهولة وهذا من خلال نظام أبشر التابع لوزارة الداخلية السعودية.

هذا كان مقالنا عن فاتورة فرجت، نسأل الله أن يتقبل منكم صدقاتكم ومساهماتكم في هذا الفعل العظيم، في حالة وجود أية اسئلة أو استفسارات أو واجهتكم أية مشاكل في تسجيل الدخول أو في عملية الدفع لا تترددوا في مشاركتها معنا في خانة التعليقات، وسيسعدنا دائما الرد عليها في أسرع وقت ممكن في موقعكم المفضل ثقفني، دمتم سالمين.