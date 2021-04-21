عُمان تعلق السفر مع 3 دول بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، جرى تعليق السفر مع كل من الهند وباكستان وبنجلاديش بداية من 24 أبريل الجارى. وكانت اللجنة قررت فى وقت سابق، تقليص عدد الموظفين المطلوب منهم الحضور إلى مقرات العمل التابعة للدولة بنسبة 50%. وعلقت اللجنة الأنشطة الرياضية الرسمية والخاصة الشهر الماضى لمواجهة كورونا.

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