حضري الزبادي في البيت بطريقة سهلة بدون ماكنة

طريقة تحضير الزبادي في المنزل ، تعد الزبادي من أكثر المأكولات الصحية التي يتم تحضيرها بشكل سهل وسريع، فتحتوي الزبادي على الكثير من الفوائد الغذائية التي تزيد من قوة الجسم، وترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضير الزبادي في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الزبادي. مقادير تحضير الزبادي في المنزل: كيلو من اللبن العادي.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

علبة واحدة من الزبادي. خطوات تحضير الزبادي في المنزل: مقادير تحضير الزبادي في المنزل:خطوات تحضير الزبادي في المنزل: الحصول على إناء متوسط ويتم تسخين اللبن فيه لمدة دقيقة وتركه لحين أن يدفئ وبعد ذلك يتم وضعه جانباً. يتم وضع اللبن مع الزبادي والحليب البودرة في وعاء الخلاط الكهربائي ويتم خلطهم مع بعضهم البعض لمدة ثلاثة دقائق لحين أن يختلطوا مع بعضهم البعض. يتم وضع الخليط في أكواب فخارية وبعد ذلك يتم رصهم في صينية الألمونيوم ويتم وضع معها مياه دافئة ثم تركها لمدة أربعة ساعات في مياه ساخنة. يتم وضع أكواب الزبادي في الثلاجة وهكذا تكون الزبادي أصبحت جاهزة. مكونات تحضير الزبادي اللايت: مكونات تحضير الزبادي اللايت: الزبادي اللايت مفيدة لمن يعاني من الوزن الزائد وإليكم في السطور الآتية مكونات تحضير الزبادي اللايت: لتران من الحليب.

كأسان من الزبادي. طريقة تحضير الزبادي اللايت: طريقة تحضير الزبادي اللايت: يتم تحضير الزبادي اللايت بأكثر من طريقة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الزبادي اللايت في المنزل: يتم وضع الحليب في إناء وتركه لحين أن يغلي وبعد ذلك تركه لحين أن يبرد. بعد ذلك يتم وضعه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. يتم إزالة القشدة من على الوجه. يتم وضع الحليب على النار مرة ثانية وتركه لحين أن يصبح دافئ. يتم رفع الحليب من على النار وبعد ذلك يتم إضافة الزبادي ويتم التقليب جيداً. يتم بعد ذلك وضع الزبادي في أكواب الزبادي وبعد ذلك يتم رصه في صينية ثم وضع غطاء عليه. بعد ذلك يتم وضعها في فرن دافئ يكون مشتعل من قبل وتركها فيه لمدة خمسة دقائق وبعد ذلك يتم إغلاقه وترك الزبادي لمدة ليلة كاملة وبالهناء على الجميع. الوسوم

طريقة تحضير الزبادي في المنزل ، تعد الزبادي من أكثر المأكولات الصحية التي يتم تحضيرها بشكل سهل وسريع، فتحتوي الزبادي على الكثير من الفوائد الغذائية التي تزيد من قوة الجسم، وترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضير الزبادي في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الزبادي. مقادير تحضير الزبادي في المنزل: كيلو من اللبن العادي.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

علبة واحدة من الزبادي. خطوات تحضير الزبادي في المنزل: مقادير تحضير الزبادي في المنزل:خطوات تحضير الزبادي في المنزل: الحصول على إناء متوسط ويتم تسخين اللبن فيه لمدة دقيقة وتركه لحين أن يدفئ وبعد ذلك يتم وضعه جانباً. يتم وضع اللبن مع الزبادي والحليب البودرة في وعاء الخلاط الكهربائي ويتم خلطهم مع بعضهم البعض لمدة ثلاثة دقائق لحين أن يختلطوا مع بعضهم البعض. يتم وضع الخليط في أكواب فخارية وبعد ذلك يتم رصهم في صينية الألمونيوم ويتم وضع معها مياه دافئة ثم تركها لمدة أربعة ساعات في مياه ساخنة. يتم وضع أكواب الزبادي في الثلاجة وهكذا تكون الزبادي أصبحت جاهزة. مكونات تحضير الزبادي اللايت: مكونات تحضير الزبادي اللايت: الزبادي اللايت مفيدة لمن يعاني من الوزن الزائد وإليكم في السطور الآتية مكونات تحضير الزبادي اللايت: لتران من الحليب.

كأسان من الزبادي. طريقة تحضير الزبادي اللايت: طريقة تحضير الزبادي اللايت: يتم تحضير الزبادي اللايت بأكثر من طريقة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الزبادي اللايت في المنزل: يتم وضع الحليب في إناء وتركه لحين أن يغلي وبعد ذلك تركه لحين أن يبرد. بعد ذلك يتم وضعه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. يتم إزالة القشدة من على الوجه. يتم وضع الحليب على النار مرة ثانية وتركه لحين أن يصبح دافئ. يتم رفع الحليب من على النار وبعد ذلك يتم إضافة الزبادي ويتم التقليب جيداً. يتم بعد ذلك وضع الزبادي في أكواب الزبادي وبعد ذلك يتم رصه في صينية ثم وضع غطاء عليه. بعد ذلك يتم وضعها في فرن دافئ يكون مشتعل من قبل وتركها فيه لمدة خمسة دقائق وبعد ذلك يتم إغلاقه وترك الزبادي لمدة ليلة كاملة وبالهناء على الجميع.

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